Mulazzo-Fivizzanese, scontro ad alta tensione Mori e Occhipinti inquadrano la sfida delle due rive

Al “Calani“ in un derby sentito, dove c’è già un vincitore: il cassiere. Alle 15,30 incrociano i guantoni della sfida delle due rive del Magra Mulazzo e Filattierese. L’intramontabile Roberto Mori, leader silenzioso dei verdeoro chiede ai giovani compagni il massimo rispecchiando appieno il reale valore che la banda-giovani ha messo in visione a Fivizzano e domenica scorsa contro il San Macario.

"Abbiamo passato la settimana lavorando bene – afferma il cannoniere filattierese –. I miei compagni sanno benissimo che devono guardarsi dentro e trovare la giusta tensione. Nutriamo un grande rispetto per il Mulazzo che ha un organico di primaria importanza e poi sappiamo che questa partita sarà molto difficile perché porta dentro di sé gli "aromi" del derby e poi perché di fronte abbiamo una squadra costruita per vincere il campionato. Il buonismo dobbiamo metterlo da parte è patrimonio che non ci deve appartenere – conclude – se saremo più determinati, più decisi e anche un tantino meno ingenui sono convinto che faremo una grande partita".

Sull’altro fronte l’ex Sampdoria giovanili Simone Occhipinti, dice: "Ci aspetta un impegno terribile, la Filattierese è squadra seria e per seria intendo una squadra che tiene conto della maglia che indossa. Dobbiamo calarci in campo convinti delle nostre potenzialità, usando la giusta determinazione ma sempre nel rispetto di un avversario che merita attenzione perché sarà ancor più determinato, questo lo sì dice per non incorrere in brutte sorprese".

Ebal.