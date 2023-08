Mulazzo convincente Monzone in crescita

Monzone

0

mulazzo

1

MONZONE: Vegnuti, Mastorci Luca (46’ Mastorci Alessandro), Marchiò, Ciuffani, Blasi (79’ Marchi), Arcangeli Paolo (46’ Pierami), Berrettieri (46’ Giardina), Del Padrone, Mastrini (46’ Arcangeli Alessandro), Alberti (79’ Canalini), Battaglia (46’ Bonini). All.: Secchiari.

MULAZZO: Pecorelli (46’ Leri), Malatesta (59’ Bergamaschi), Dell’Amico, Bertano, Santini, Pinzuti (46’ Tamagna), Ausili (46’ Castellotti Alessandro), Pettazzoni, Cham, De Negri (59’ Del Rio), Occhipinti (51’ Giovannoni). All.: Strata.

Arbitro: Pasquini.

Marcatore: 82’ Pettazzoni.

MONZONE – Continua a crescere il Mulazzo targato Stefano Strata, vince per una rete a zero in casa del Monzone. La squadra di Augusto Secchiari priva del suo cannoniere principe Moisè, alla sua prima uscita contro il neopromosso in Prima Categoria Mulazzo, che mancava dei profili Rossi, Rossetti, Filippi, Emanuele Castellotti, Agostinelli Bernieri, ha giocato con un buon ritmo e con belle manovre, che hanno portato a pericolose conclusioni Berettieri e Giardina. Buona impressione hanno fatto i nuovi innesti dei granata, Del Padrone, Blasi, Giardina, Pierami, come sempre battagliero Mastrini. Buone anche le prestazioni dei “confermati“, che hanno dimostrato di essere già in palla. Alla distanza è venuto a galla la categoria di differenza e nei minuti finali il Mulazzo, squadra fisica e già ben impostata, con giocatori di qualità, è riuscito ad avere ragione dei locali grazie al preciso colpo di testa di Pettazzoni, bravo a sfruttare un calcio da fermo di Tamagna.

Prima dell’inizio del test, il presidente dell’Avis di Fivizzano, Enzo Benedetti, con la consigliera Daniela Arcangeli, hanno donato una muta di maglie alla squadra di casa ed evidenziato l’importanza della donazione di sangue e plasma, che tutti, dai 18 ai 70 anni possono fare. "Donare fa bene a chi dona e può salvare una vita", questo lo slogan presentato ai giocatori, alcuni, come i dirigenti del Monzone, già donatori. Mulazzo, due test: sei gol zero subiti. A ogni modo visto i tempi si è assistito ad un bello spettacolo.

Ebal.