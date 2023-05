Mulazzo al settimo cielo "Prestazione maiuscola" Esaltante successo dei ragazzi di mister Strata contro la Carrarese Giovani "La tenuta mentale è stata perfetta e ci ha permesso di esprimerci al meglio"

di Enrico Baldini

Tripudio sugli spalti, momenti di esaltazione composta negli spogliatoi del Mulazzo che ha conquistato il ‘pass’ per la finalissima da giocarsi domenica prossima in campo neutro contro il Ricortola, neroverdi che nell’altra finalina hanno rimandato battuto (3-2) il San Macario. La squadra di Stefano Strata, che aveva a disposizione un solo risultato, la vittoria, al contrario dei cugini “terribili“ della Carrarese Giovani che godevano dei due risultati sui tre, nei primi venti minuti ha affondato due micidiali unghiate nel ventre dei gialloblù incanalando l’andamento del match su binari indirizzati alla sofferenza, ma la pressione dei ragazzi di Gigli al termine dei 96’ non è stata premiata. L’uno-due finale è risultato che apre a Occhipinti e compagni la strada alla finale in programma domenica al “Quartieri“ di Aulla.

"I miei ragazzi sono entrati concentratissimi nella partita – afferma il tecnico Stefano Strata –. Dopo aver perso il primato e quindi il passaporto alla Prima Categoria nella regular season esisteva il forte pericolo di un calo di tensione. Contro la Carrarese che sul piano psicologico stava molto meglio di noi, abbiamo dimostrato la forza della squadra. Una forza, psicologica, mentale, tanto che tutti hanno avuto modo di esprimere il meglio delle loro caratteristiche. Siamo tutti con la testa al prossimo match col Ricortola. Noi dobbiamo calarci nella gara divertendoci".

Il dg Pietro Rizzi che ha seguito la partita sul parterre del “Fossone 2“, sempre di buon umore e attacca dicendo: "A mente sgombra posso solo dire che i ragazzi sono stati davvero ammirevoli. Hanno superato un avversario temibile e di spessore. La prestazione sicuramente è stata una delle più esaltanti della stagione se si considera che siamo arrivati a questo punto dopo aver lottato fino all’ultimo per la vittoria in campionato, sprecando energie sia fisiche sia mentali. I ventidue in campo hanno offerto un buon spettacolo. Spero che nessuno pensi che il Mulazzo sia già promosso; sarebbe un grosso errore. Ci troveremo di fronte ad un avversario che fa dell’organizzazione del gioco la sua arma migliore".

Ricortola ha giocatori di spessore: Sacchetti, Giusti e Conti, sono prospetti importanti per il gioco dei neroverdi. "Qual è la ricetta per vincere? Applicarci con umiltà e quella voglia di sacrificio che ci ha fatto arrivare fin qui. Siamo a pochi giorni dal gran match, penso che nessuno dei nostri ragazzi abbia voglia di fermarsi proprio adesso".