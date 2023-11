Monti a valanga sul Podenzana

monti

MONTI: Brunotti, Cortesi, Bellacci Giacomo, Bondi, Vaccaro (46’Cini), Bartolini, Maurelli (56’ Gabrielli), Bellacci Alessandro, (69’Canese), Tarantola, Cresci (56’Malatesta), Oligeri (66’ Manassero). All.: Barbasini.

PODENZANA: Ceccarelli, Rossi, Arcuri, Giannuzzi, Capponi (54’Centofanti Nicolas), Moscatelli, Gabrielli, Boricean (62’Stragapede), Ceccarelli, Lombardi, Luciani. All.: Velasquez.

Arbitro: Malacarni di Carrara.

Marcatori: 18’ e 19’ Oligeri, 42’ e 89’ Tarantola, 87’ Centofanti.

Note: espulsi al 83’ Gabrielli e Arcuri per reciproche scorrettezze.

MONTI – Partenza fulminante dei Valtaveronensi che mettono in visione tutto il loro potenziale offensivo con Oligeri sugli scudi che nel giro di un minuto sigla una doppietta che indirizza il derby. Il Podenzana si rende pericoloso in contropiede ma Tarantola al 43esimo mette in ghiacciaia la partita. Nella ripresa ritmi blandi, nel finale la gara si riaccende con il gol di Centofanti Nicolas che batte Brunotti in uscita. Nemmeno il tempo di festeggiare che Tarantola sigla la sua doppietta e porta a quattro le marcature. Altri Risultati: Attuoni-Sporting Marina 4-4; don Bosco – Gragnolese 2-2; ICF Fosdinovo – Dallas Romagnano 1-2; Marina di Massa – Spartak Apuane 1-1; Montagna Seravezzina – Tirrenia 2-1; Pontremoli – ValliZeri 2-0.