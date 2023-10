Monday night a Cesena. Stasera vietato sbagliare per riagganciare la vetta

Prima vera partita crocevia della stagione per la Carrarese che a Cesena questa sera (ore 20.45) si gioca un big-match importante per la classifica. Perderlo significherebbe staccarsi in maniera importante dalle prime della classe, vincerlo rimanere agganciati al treno che conta. Gli azzurri sono stati un po’ causa del loro “male“ perché, ottenendo solo un punto allo stadio dei Marmi contro le neo promosse Sestri Levante e Pineto, sono costretti adesso ad andarsi a prendere i punti che mancano all’appello contro corazzate come Cesena e Pescara. Mister Dal Canto sfiderà i bianconeri di Toscano con il suo solito 3-5-2 che dovrebbe aver poche novità in formazione.

Perdurando la squalifica di Coppolaro sarà confermata la solita difesa. A centrocampo, visto gli impegni ravvicinati, qualche avvicendamento potrebbe esserci. Schiavi, sin qui sempre titolare, va verso la terza partita in 8 giorni anche perché il suo alter ego Capezzi è ancora ai box e mettere in mezzo Cerretelli in una gara così importante sembra un azzardo. A rifiatare potrebbe essere, invece, Palmieri sul centro-sinistra ad appannaggio di Belloni con capitan Della Latta confermato a destra. Sulle fasce è difficile pensare ad una rinuncia a sinistra a Cicconi, anche se col Pineto non ha fatto bene, mentre a destra Zanon sembra più in palla di Grassini.

Concludiamo col solito rebus in attacco. Capello, che ha trovato anche il gol giovedì, non è in discussione. Il casting per il suo partner, invece, è apertissimo. Morosini giovedì non ha fatto male ma neppure benissimo. Simeri quando entrato si è mangiato un gol fatto. Che scatti di nuovo l’ora di Panico? La costante, purtroppo, è che nessun attaccante fin qui, a parte il bomber bolognese, sta lasciando il segno. In panchina non ci sarà neanche Giannetti, fuori dai convocati per un problemino fisico, mentre il giovane Opoola deve ancora “studiare“ da professionista.

Gianluca Bondielli