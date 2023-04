Mivida si conferma una società di altissimo livello Vaselli, Margioni e Salvadori campionesse toscane

di Gianluca Bondielli

E’ un periodo carico di impegni per Mivida, la società di ginnastica ritmica con sede a Montignoso. Recentemente a salire in pedana sono state le ginnaste più esperte della sodalizio locale che hanno partecipato con grande profitto al campionato regionale indetto dal Centro Sportivo Italiano che si è svolto a Ponticelli in provincia di Pisa. Le bravissime Alexia Margioni, nella categoria Super, e Luna Salvatori, nell categoria Large, si sono aggiudicate il titolo regionale a fune e cerchio. Anna Benedetti, invece, ha conquistato nella categoria Medium Ragazze la seconda posizione sia con le clavette che con la fune e questo l’ha fatta terminare al secondo posto assoluto.

Il terzo titolo regionale arriva sempre dalla categoria Medium Ragazze dove c’è stato il trionfo con le clavette di Daria Vaselli che ha saputo farsi valere anche nella fune dove ha ottenuto il terzo posto. Questi piazzamenti le sono valsi il terzo posto assoluto. L’ultima atleta in gara della Mivida è stata Diletta Berti nella categoria Junior ed anche lei ha riportato degli ottimi risultati. Si è classificata al secondo posto con le clavette ed al terzo posto con la fune.

Nella classifica assoluta si è così piazzata al secondo posto. I riscontri avuti in pedana hanno raccolto il pieno consenso della responsabile Nataliya Kuplovska e dello staff di allenatrici della società montignosina che sono già concentrate sui prossimi impegni.

Mivida rivolge, infine, un ringraziamento speciale a tutto il comitato Csi di Massa, ed in particolar modo al suo presidente Diego vitale, per la disponibilità mostrata. Le atlete di Mivida si allenano alla scuola media Giorgini di Montignoso ma sono previsti corsi di ginnastica ritmica per bambine dai 3 anni in poi anche alla Palestra Step of Dance di Massa.