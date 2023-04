Mister Dal Canto “punzecchia“ la Carrarese

di Gianluca Bondielli

E’ stata una partita così “piena“ quella di Ancona che risulta difficile metterla subito da parte ma c’è la Torres che incombe ed Alessandro Dal Canto è stretto tra due fuochi.

Mister più soddisfatto o rammaricato per la prova di Ancona?

"Se vogliamo coltivare un certo tipo di ambizione dobbiamo essere rammaricati per non aver preso i tre punti. E’ vero che abbiamo fatto una grande rimonta ma se segni al 92’ la partita poi la devi portare a casa. Il nostro terzo gol poteva anche essere in fuorigioco ma noi tolte le due gare col Pontedera, che abbiamo vinto ma potevamo benissimo pareggiare per l’equilibrio visto in campo, non abbiamo rubato un punto e se ci capita una situazione a favore siamo in credito. Purtroppo sono due punti lasciati per strada e speriamo non ci costino caro".

Cos’è successo ad Ancona a livello difensivo?

"Siamo ricaduti in alcuni errori che eravamo stati bravi ad eliminare. Mi riferisco ai fronzoli sulle palle "mezze e mezze". Abbiamo preso il 3 a 3 troppo facilmente su una palla alzata su calcio d’inizio. Abbiamo voluto coprire il pallone dentro l’area quando andava rinviato. Voglio vederla, comunque, in positivo e dico che subire tre gol fuori casa e tornare con un punto non è facile. C’è anche un aspetto di crescita dei ragazzi perché due mesi fa una partita del genere l’avremmo persa".

A Sassari si aspetta una gara diversa?

"Si perché rispetto ad Ancona troveremo una squadra che gioca per obiettivi differenti. Credo sarà più una lotta. La Torres avrà uno spirito da battaglia a cui noi dovremo adeguarci aggiungendoci la nostra qualità. Loro hanno preso una decina di gol meno di noi, sono una squadra solida che ha bisogno di un’altra vittoria per assicurarsi la salvezza. Credo che sarà una partita che si deciderà nel dettaglio, nell’episodio. Noi fuori casa non abbiamo fatto benissimo ma bisogna vincere".

Chi è favorito tra voi e il Gubbio per il quarto posto?

"Abbiamo entrambi un calendario difficile. Siamo a pari punti ma il Gubbio è avanti negli scontri diretti. Credo che rimarrà tutto in bilico sino alla fine e occhio anche all’Ancona che ipoteticamente potrebbe fare 9 punti. Dovremo essere saremo sufficientemente bravi per tenerlo a distanza. Tutti ci dicono che siamo bravi e che giochiamo bene ma non ci deve importare. Dobbiamo imparare ad essere più concreti perché più andiamo avanti e più certi errori diventano “mortali“ sportivamente parlando".