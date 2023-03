Mister Bertacchini contento a metà "C’è mancata la zampata vincente"

"Meritavamo di più, anche se quello conquistato è comunque un buon punto". Con queste parole mister Paolo Bertacchini inizia a descrivere la gara interna, conclusa sullo 0-0, del Serricciolo contro il San Frediano.

"È stato un match combattuto come immagino che lo saranno tutti da qui alla fine della stagione. Abbiamo pareggiato contro una squadra che ha provato, soprattutto con lanci lunghi, a trovare spazi per metterci in difficoltà. Siamo stati attenti in difesa non permettendole di creare eccessivi pericoli, ma in attacco non siamo stati altrettanto bravi. Abbiamo imbastito delle buone trame di gioco, ma ci è sempre mancata la zampata vincente. Dobbiamo imparare a leggere meglio le situazioni. Con Lisi, che un paio di volte ha impegnato Cateni, con Conedera e con Tavoni, poi costretto ad uscire per un colpo al ginocchio rimediato ad inizio ripresa dopo un intervento falloso al termine di una buona occasione, potevamo essere più decisivi. Non ci sono, infatti, mancate le opportunità per sbloccare il match, ma non ne abbiamo saputo approfittare. I nostri avversari sono stati veramente pericolosi solo a fine primo tempo con una bella punizione che si è stampata sulla traversa. Domenica prossima a Torre del Lago Dovremo essere più cinici perché di fronte avremo una formazione in salute che non perde da quattro turni".

Il tecnico dei gialloblù spera di recuperare capitan Tavoni, mentre sarà difficile poter contare su Dell’Amico, alle prese con un brutto stiramento.

Ilaria Gallione