"Metterò in campo la migliore formazione"

di Gianluca Bondielli

Un quarto posto provvisorio che domenica deve diventare definitivo. Non pensa ad altro Alessandro Dal Canto in vista del match di chiusura con la Vis Pesaro.

Mister, domenica si aspetta un match condizionato dalla post season?

"Per quanto ci riguarda assolutamente no. Noi non abbiamo ancora acquisito il quarto posto e quindi tenterò di mettere in campo la miglior formazione possibile per ottenerlo. Sarebbe stupido fare dei calcoli e risparmiare dei giocatori prima di avere qualcosa in mano. Se in tutto questo finirò per perdere per strada qualcuno per squalifica non succederà nulla".

Dobbiamo, quindi, aspettarci in campo i diffidati?

"Della Latta si è fatto fuori da solo. Tra i diffidati D’Ambrosio si è unito a Grassini. Vedremo che fare con loro. Dipenderà anche dal tipo di ruolo e dalle alternative che ho in quel reparto a livello numerico".

Che Vis Pesaro si aspetta?

"Una squadra che è già ai playout e lotta per salvarsi. E’ una formazione fisica ed anche esperta perché ha dei buoni giocatori come Valdifiori, Gavazzi, Pucciarelli, Tonucci, Bakayoko, De Paola e Fedato. Giocatori da prendere con le molle anche perché retrocedere per loro sarebbe un dramma. Non credo che ci concederanno nulla".

C’è il rischio di sottovalutare l’impegno?

"No, l’obiettivo è troppo grosso per andare a commettere un errore del genere. La squadra si è allenata benissimo questa settimana e andiamo lì mentalmente e moralmente nelle migliori condizioni. Andiamo per vincere perché è l’unico risultato che ci garantisce il quarto posto. Poi sappiamo bene che una partita può prendere qualsiasi piega".

Come pensa di sostituire Della Latta?

"Può giocare Mercati play con Schiavi mezzala o posso utilizzare uno tra Palmieri e Cerretelli. Dipendo dalle valutazioni che farò. In mezzo al campo dal mio punto di vista stiamo tutti bene. Su Mercati mi preme dire che è rientrato dopo un po’ ed ha perso qualche pallone ma ne ha anche recuperati. Ho sempre detto che è stato determinante per noi all’andata. Un giocatore può anche attraversare un momento opaco ma rimane un buon giocatore. Se vogliamo pensare di giocarci i playoff al meglio non posso pensare di far giocare una serie di partite sempre agli stessi undici. Se abbiamo fiducia nei giocatori che abbiamo dobbiamo farli giocare".