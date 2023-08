Mercato bollente per gli azzurri Preso il jolly d’esperienza Morosini

Non smettono i colpi ad effetto della Carrarese che si è ’regalata’ un jolly offensivo di grande qualità ed esperienza come Leonardo Morosini. Il ventisettenne bergamasco, svincolato dopo i 3 anni all’Entella, ha firmato un contratto di un anno con la formazione azzurra. Morosini, cresciuto nei settori giovanili di Inter e Brescia, vanta tanti campionati di serie B alle spalle con le maglie di Brescia, Avellino, Ascoli ed Entella oltre ad alcune apparizioni in serie A col Genoa e lo stesso Brescia. Ha all’attivo oltre 200 presenze tra i professionisti con 37 gol segnati. Mister Dal Canto aveva previsto che nell’ultima parte del mercato sarebbero potute venir fuori delle occasioni e questa può essere ritenuta tale.

"La mia estate è stata di attesa ma alla fine è andata meglio cosi perché Carrara, oggi, rappresenta opportunità importante – spiega il nuovo arrivato -. E’ la piazza giusta per cercare di recuperare quella continuità mai completamente raggiunta negli ultimi due campionati. La dimostrazione della forza di questo progetto è l’aver conservato una base della squadra che tanto bene si è comportata nel passato campionato con l’aggiunta di altri calciatori di levatura assoluta nel contesto di una campagna acquisti che viene riconosciuta, nell’ambiente, come tra le migliori in categoria. Nello scacchiere tattico potrò essere impiegato come seconda punta, trequartista o mezzala di ’assalto’. Sarà lo staff tecnico a valutare la posizione migliore. Fisicamente non ho particolari problematiche anche se allenarsi da soli non è come farlo in una preparazione vera e propria. È chiaro che debba mettermi al passo con gli altri anche se la costituzione ’leggera’ mi consente di bruciare le tappe e recuperare il tempo perduto. Il girone in cui siamo inseriti sembra una B2 ma non dobbiamo temere nessuno perché sulla carta ci sono ampie possibilità di toglierci enormi soddisfazioni".

Morosini ha partecipato alla seduta di allenamento di ieri ma non si sa se rientrerà o meno tra i convocati dell’amichevole di lusso contro il Pisa in programma questo pomeriggio alle 18 all’Arena Garibaldi. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione su 50 Canale, tv di riferimento della società nerazzurra, visibile sul canale 18 DTT o in streaming. Nella Carrarese resta in forse la partecipazione del capitano Simone Della Latta che sta cercando di smaltire un leggero affaticamento.

Gianluca Bondielli