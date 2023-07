Meeting del Sole, un record di titoli regionali e podi Alle sfide sul campo degli Oliveti si presentano 250 atleti

Primo meeting del sole: un successo la 4° giornata del campionato regionale Csi di atletica leggera svoltasi sotto l’egida dell’Asd Afaph by Runnerini Doc al campo degli Oliveti con la regia della coach Bertelloni affiancata da indomiti genitori (che hanno assolto alle loro funzioni di giudici ausiliari) , dal dottor Francesco Barsanti (che ha resistito fin oltre l’orario previsto), dal gruppo giudici Csi toscana, giudici Fidal capitanati da Lunardini . Un plauso particolare alla Croce Rossa di Massa e ai cronometristi di Carrara.

A contendersi svariati titoli toscani oltre 250 atleti, dagli esordienti C ai veterani. Si sono difese egregiamente le compagini locali Asd Afaph, Stracarrara, Atletica Alta Toscana e Pol. Pontremolese ottenendo svariati titoli regionali e una miriade di podi. Ecco i titoli toscani conquistati per specialità.

Lungo: Chiara Pallavera (Strac, JF), Giorgia Quinti (Casalguidi SF), Cecilia Simonini (Strac AE), Samuele Bigi (A. Tosc. JM).

200 m: Anna Mosti (Strac AF), Asia Musetti (id JF), Ulivero Pancelli (S.Fedi VetB), Antonio Borzoni (Strac. AM cr lungo), Davide Pagnini (Casal. SM), Bernardo Croci (Campi AmB), Chiara Celi (Strac. SF), Vittoria Rossana Bertelloni (Afaph AmB), Pierpaolo Ribolla (Pontr. Disab), Marina Mariottini (A.tosc. VetA), Ornella Forti (Fedi vetB – cr. 1500 m). 1500 m: Cibei Margherita (A.tosc. SF), Nina Golino (id AmA), Luciana Bertuccelli (Strac. AmB), Patrizia Liverani (G.Rib. VetA), Elias Traversari (A.tosc. AM), Yassine Lamnaouar (Pontr. JM), Alessio Lachi (Casal. VetA), Santi Santangelo (G. Rib. VetB), Manuel Bertagna (A. tosc. SM), Giovanni Boccoli (id AmA), Andrea Alberti (id AmB), Iris Battelli (idAF), Sofia Leoncini (Pontr. JF).

600 m: Viola Ginesi (Strac.RF); Ivan Caloni (Pisa ESA), Livia Baccicalupi (id ESA), Matteo Bonaso (id RM), alto: Matilde Musetti (Pontr RF), Francesco Macchiarini (Strac. RM), Gabriele Verzichelli (Afaph CM), Alesia Frediani (Strac.CF); 300 m: Daniel Uwamanam (Afaph CM), Elisabetta Tosi (Pontr. CF).

Nulla da eccepire sui risultati del settore giovanile in cui, pur non avendo in palio titoli regionali, non sono mancate prestazioni di pregio in tutte le discipline. Esordienti C: Cloè Romini (Pisa 1° lungo50m). Esordienti B: Lorenzo Severi (1° lungo1° 50 m)), Sara Fregosi (Afaph 1° lungo), Anna Delia Neagu (Afaph -1° 50 m). Esordienti A: Filippo Andriulo (Casal. 1°50 m); ragazzie: Davide Capecchi (1° peso Pontr.), Domenic Sotelo Avogadri (id. 1° vortex). Allievie: David Bardelli (Casal. AM); Emilia Nadotti (Pontr. 1° peso), Valeria Di Santo (Casal. 1° peso), Davide Capecchi (Pontr. 1° peso).

Prossimo appuntamento firmato Runnerini Doc il 22 luglio in occasione della gara “Attraverso le mura” con il “1° Trofeo sotto le stelle”, gara giovanile aperta a tutte le categorie fino a cadetti (Csi, EPS, Fidal o tesserati con società riconosciute Coni). L’iscrizione è gratuita via email [email protected]