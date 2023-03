Mediana a cinque con Schiavi in cabina di regia

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Bernardotto. A disp.: Rovida, Satalino, Pinto, D’Ambrosio, Folino, Frey, Coccia, Mercati, Palmieri, Cerretelli, Giannetti, Energe. All. Dal Canto.

RIMINI(4-3-2-1): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli, Regini; Delcarro, Pasa, Matteo Rossetti; Biondi, Mattia Rossetti; Mencagli. A disp.: Galeotti; Lazzarini, Allievi, Gigli, Sandri, Tonelli, Rosso, De Rinaldis, Gabbianelli, Accursi, Vano. All.: Gaburro.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro.

Assistenti: Emanuele Fumarolo di Barletta e Salvatore Nicosia di Saronno.

Quarto uomo: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.

Stadio: dei Marmi (ore 14,30).

CARRARA – Pochi dubbi in casa Carrarese dove l’unica novità potrebbe essere in attacco. Se la passa peggio il Rimini che dovrà rinunciare allo squalificato bomber Santini, vice capocannoniere del girone con 14 gol. Mister Gaburro non avrà a disposizione gli influenzati Haveri, Tofanari e Tanasa.