Maxi-squalifiche, multa e partita persa per il Ricortola

La scure del giudice sportivo si è abbattuta senza pietà sulla società del Ricortola dopo i fatti avvenuti nella partita disputata al campo sportivo di Remola contro i padroni di casa del San Vitale Candia, nella gara valida per il campionato provinciale Giovanissimi Under 14, disputata lo scorso 11 novembre. La partita fu sospesa dal direttore di gara all’11’ del secondo tempo quando il risultato era sul 2-0 per gli ospiti.

Alla società del Ricortola è stata inflitta una multa di 300 euro, la perdita della partita per 0-3 e squalificato fino al 22 novembre 2025 il massaggiatore Antonio Larocca perché "si rivolgeva all’arbitro con atteggiamento irriguardoso ed offensivo – si legge nel comunicato del comitato provinciale della Figc –. Alla notifica dell’espulsione afferrava il polso dell’arbitro strattonandolo, reiterando le offese e con atteggiamento minaccioso. Nel recinto spogliatoi il massaggiatore persisteva nella condotta offensiva e minatoria verso l’arbitro...". Inibito anche l’allenatore del Ricortola Paolo Marconi fino all 22 febbraio 2024 perchè "assieme ad alcuni propri giocatori, non identificati, accerchiava il direttore di gara protestando in maniera polemica facendo pressione affinché lo stesso non sospendesse la gara, tale comportamento ritardava il rientro dell’arbitro nel proprio spogliatoio. Sanzione aggravata dal ruolo rivestito (allenatore) in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale e dell’allenatore in particolare un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo".

Infine è stato squalificto 6 giornate un giocatore del San Vitale Candia, espulso dal campo per "offese verso il direttore di gara. Allontanandosi dal terreno di gioco le reiterava. Posizionandosi in tribuna rivolgeva ancora offese all’arbitro".