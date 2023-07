Mattia Marchetti della Pugilistica Carrarese vince l'oro ai Campionati Nazionali Giovanili di Roseto

"I campionati nazionali giovanili di Roseto sono stati la consacrazione di Mattia Marchetti". C’è molta soddisfazione nelle parole di Michele Terenzoni (nella foto con Edoardo Tarallo), l’allenatore della squadra giovanile della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ (anche responsabile regionale della gym boxe) di ritorno dall’Abruzzo con il suo canguro Mattia che al collo portava la medaglia d’oro conquistata nella sua categoria ai campionati italiani giovanili di boxe di Roseto degli Abruzzi. "Marchetti ha disputato una gara esemplare, vincendo anche l’emozione che spesso gioca brutti scherzi". A livello regionale la Toscana si è piazzata al terzo posto con quattro ori complessivi ed è arrivata al primo posto nella classifica degli allievi e dei canguri. Intanto i ragazzi hanno ripreso l’attività in palestra prima della pausa estiva, un gruppo in crescita, sia qualitativa che quantitativa (due cuccioli, sei cangurini, 8 canguri, 10 allievi con un cospicuo numero di femmine). "Siamo una piccola realtà, ma i ragazzi sono molto bravi – continua Terenzoni che parla anche dei prossimi impegni – il 15 luglio Edoardo Tarallo sarà sul ring di Pontremoli per il torneo delle cinture, poi saremo presenti ai campionati regionali, mentre nella pausa dei bambini, ci dedicheremo ai più grandi, dove c’è il contatto pieno".

ma.mu.