Matteo Lapo Bozicevich conquista la maglia di campione toscano

E’ tornato alla grande Matteo Lapo Bozicevich (nella foto), ciclista massese in forza alla Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio, che a Galciana di Prato si è laureato campione toscano Under 23. Corsa fantastica per l’atleta cresciuto nel Team Stradella che è partito con Garibbo a 42 km dall’arrivo ed è riuscito a tenere gli inseguitori a distanza sino alla fine trovando piena sintonia con il compagno di fuga. Nella volata finale ad imporsi nella Piccola Liegi – Memorial Bresci è stato il corridore Elite ma poco male perché quella che interessava a Bozicevich era soprattutto l’ambita maglia toscana di campione Under 23.

Una maglia che il forte atleta apuano torna a rivestire a distanza di anni. In passato, infatti, con la Stradella del presidente Francini vinse nella stessa stagione sia il titolo regionale su strada che quello su pista centrando una bella accoppiata. Per Lapo quello di domenica è il primo acuto in una stagione che lo aveva già visto un paio di volte nell’ordine d’arrivo. Sinora aveva all’attivo, infatti, un quarto ed un decimo posto. Nell’ultimo periodo aveva dimostrato di essere in buone condizioni di forma e lo ha comprovato con questa fantastica prestazione che gli è valsa fra l’altro anche la conquista del Gran Premio della Montagna.

Gianluca Bondielli