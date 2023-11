Massese Voltare pagina. Tazzioli suona la carica

Voltare pagina. Lo dice a chiare lettere l’allenatore Fabrizio Tazzioli che è convinto che la Massese si rialzerà prontamente, subito a partire da questa domenica. "L’esperienza mi dice che una domenica no ogni tanto capita – spiega il tecnico di Barga –. Non siamo riusciti a reagire a situazioni avverse, cosa che avevamo fatto col Camaiore pur con meno tempo a disposizione. Io credo che la sconfitta con la Pro Livorno sia stato un episodio, dovuto a tanti fattori ed a tante motivazioni, e che rimarrà tale. Se analizzo le nostre partite, questa è stata l’unica che non abbiamo proprio giocato".

Domani arriva il Castelfiorentino United che è sotto in classifica...

"E’ una squadra abbastanza giovane, come la nostra, che sta avendo alti e bassi. Ha vinto in casa della Pro Livorno ma ha preso anche qualche scoppola. Resta una squadra allenata bene e che va presa con le molle. Sono molto forti sulle palle inattive".

A livello d’organico la Massese a parte il convalescente Vignali dovrebbe avere tutti a disposizione, incluso Del Pecchia?

"Recupero Del Pecchia ma anche Costi in quest’ultimo periodo si stava allenando bene e potrebbe essere una soluzione dietro. In settimana ho provato qualche cosa di diverso ma deciderò solo domenica la disposizione in campo per non dare vantaggi agli avversari. Devo capire su chi posso davvero contare anche in ottica futura quando poi riaprirà il mercato. Quello che mi fa ben sperare è che tutti i ragazzi si allenano bene e sono motivati. Vogliono uscire da questo momento con tutte le loro forze. Riuscire a vincere domani sarebbe importante perché ci porterebbe in una situazione di classifica già più serena e ci darebbe un po’ di quell’autostima di cui abbiamo bisogno".

Gianluca Bondielli