Massese, vietato perdere a Livorno "Un pari sarebbe un buon viatico"

di Gianluca Bondielli

Ci sono partite da vincere a tutti i costi e altre che non si devono assolutamente perdere. Quella di oggi a Livorno per la Massese appartiene alla seconda categoria. "Andiamo in un campo difficile contro un avversario forte – preannuncia il tecnico Giuseppe Della Bona –. Tornare a casa con un pareggio sarebbe un buon viatico anche perché al Buon Riposo si gioca lo scontro tra Camaiore e San Marco e fare un punto potrebbe anche permetterci di recuperare qualcosa ad una delle due. Noi per salvarci del resto abbiamo due possibilità: o superare la sestultima o creare la forbice di 10 punti dalla penultima".

Ieri la Massese ha effettuato la rifinitura ed il tecnico ha avuto buone sensazioni: "Ho visto i giocatori vivi e con il giusto spirito. Per fortuna non ci sono stati intoppi dell’ultim’ora e rispetto a domenica scorsa ho qualche giocatore in più a disposizione". Tra i convocati, nonostante la frattura alla mano, c’è anche Yuri Papi. In linea teorica il capitano potrebbe giocare ed un esempio in questo senso lo abbiamo avuto anche venerdì sera nel match di serie A tra Napoli e Lazio che ha visto lo spagnolo Pedro entrare a gara in corso con lo stesso tipo di infortunio. Resta da capire quanto il giocatore può essere condizionato nei contrasti.

Sul fronte formazione il mister massese dovrebbe dare fiducia ai ragazzi che sono tornati alla vittoria contro il Fucecchio. Il rientrante Vittorini dovrebbe riprendersi il posto in difesa a scapito di Piccione che pure lo ha sostituito egregiamente. Davanti ancora fiducia a Michael Buffa che ha segnato il gol vittoria con Andreotti destinato inizialmente alla panchina. Difficile ipotizzare cambi, infine, in una mediana che ha funzionato anche se Ceciarini chiamato ad un super lavoro quest’anno nonostante i 39 anni anni potrebbe anche rifiatare.