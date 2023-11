Massese, vietato fallire contro il Castelfiorentino. Serve una vittoria per tornare in carreggiata

Ritrovare il successo in campionato per riaggiustare quanto prima la classifica. Non ha alternative la Massese questo pomeriggio allo stadio "Vitali" (ore 14.30) contro il Castelfiorentino United. I fiorentini sono reduci da un pesante ko esterno col Tuttocuoio (0-5) nell’ultima di campionato che non deve, però, fuorviare. E’ fuori casa, infatti, che hanno fatto vedere le cose migliori. Hanno fermato sul pari il Perignano e battuto la Pro Livorno. Alla fine 4 degli attuali 6 punti in classifica sono arrivati lontano dalle mura amiche.

Il dato positivo per la Massese è che il Castelfiorentino è la squadra, assieme al Fucecchio, che ha subito più gol (ben 13). Vedremo se i bianconeri saranno in grado di approfittarne. Sin qui hanno segnato la miseria di 4 gol in 8 gare. Solo il fanalino di coda Geotermica ha fatto peggio (1). E’ questo il grande handicap con cui deve fare i conti la squadra apuana che oltretutto davanti si ritrova senza il capitano Andrea Vignali (out per un paio di settimane) e il centravanti spagnolo Anaya che ha lasciato tutti in asso. Vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro mister Tazzioli che in settimana ha dovuto necessariamente provare nuove soluzioni.

La squadra potrebbe partire con un centrocampo più folto con maggiore licenza di inserimento da parte delle mezzali o più spinta sulle fasce. In questo senso Tiziano Andrei potrebbe essere utilizzato sia come laterale fluidificante che come interno di centrocampo dato per scontato il rientro in difesa di Del Pecchia. Davanti c’è curiosità su chi verrà scelto a ricoprire il ruolo di prima punta, o "falso nueve" in caso di rcorso al 4-3-3. Nell’ultimo match il riferimento avanzato lo ha fatto il giovane Catola. Gli altri attaccanti che vi possono essere adattati sono Bracci o Baracchini.

Gianluca Bondielli