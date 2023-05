Massese, via al restyling Piace l’idea Zambarda

Spuntano le prime idee in casa Massese dove sembra quasi fisiologica un’operazione importante di restyling. Alla fine i “sopravvissuti“ di questa faticosa stagione dovrebbero contarsi sulle dita di una mano. La difesa è stato uno dei reparti che ha sofferto di più sia a livello numerico sia per la qualità degli interpreti. E’ mancato un leader esperto con la rivelazione Andrea Ricci, chiamata spesso a fare gli straordinari, che non è bastata. Per questo si sta pensando di riportare in bianconero lo storico capitano Gianmatteo Zambarda che con Massa ha un rapporto profondo e che garantirebbe grande affidamento.

Di giocatori navigati del resto ne servono almeno uno per reparto. In attacco chiuso il capitolo Andreotti, che fra l’altro appena finito il campionato si era subito tolto dalla chat di squadra, si cerca un’altra prima punta di categoria. Un profilo interessante sembra essere quello di Elia Bruzzi che quest’anno nella retrocessa San Marco ha segnato 8 reti nonostante fosse reduce da un’operazione al crociato. Nello scorso campionato era arrivato alla Covetta a dicembre trascinando gli avenzini dalla zona salvezza a quella playoff con i suoi 7 gol.

Per affondare i primi colpi la Massese dovrà prima definire una volta la questione allenatori dove le conferme di Della Bona e Bertocchi, più volte date per scontate, non sono ancora state ufficializzate. Nei prossimi giorni un tavolo tecnico col presidente potrebbe sbrogliare la situazione.

Gianluca Bondielli