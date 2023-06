Massese, tuffo nel passato Tornano gli 11 “promossi“

C’è una Massese che resiste al tempo e che col suo esempio da linfa alle radici bianconere. E’ la squadra della storica promozione del 1990-91 che da un decennio, tolti gli anni del covid, si ritrova annualmente a Massa e che intorno a sé ha raccolto via via giocatori di altri epoche che si sono uniti al gruppo ancora innamoratissimo della Massese. Quest’anno a causa di problemi organizzativi non verrà effettuata la consueta partita valida per il Memorial Fausto Manfredi - Nino Vita - Giuliano Zoratti ma il gruppo allargato si ritroverà per una rimpatriata al ristorante Ippopotamus di Marina di Massa dell’amico Luigi Francini. Come al solito a tirare le fila della combriccola è Mauro De Angelis, ideatore di tutte le reunion assieme al "ragno" Stefano Menconi.

Per l’incontro di questo sabato hanno già risposto presente i vari Gnetti, Angelotti, Carnesecca, Murgita, Pelliccia, Corsi, Gaspa, Montanari, Redomi, Fabiani, De Angelis, Lorieri, Puppi, Lorenzetti, Turrà, Bresciani, Arnaldo Ricci, Mosti, il massaggiatore Grassi, il dirigente Balloni, Eritreo ed altri amici e componenti dello staff come Lenzetti, Marchi, Imbriale, Tasciotti e Bertoneri. Visto che la rimpatriata stavolta sarà limitata al solo pranzo non hanno potuto logicamente aderire diversi ex giocatori che risiedono troppo lontano ma che sono pronti a rispondere alle prossime "chiamate".

Gianluca Bondielli