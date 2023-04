Massese, trasferta delicata contro il Picchi Livorno Il tecnico Della Bona orfano di Vittorini e Bonini

Archiviato lo 0-0 di sabato contro il Camaiore, la Massese inizia a preparare con cura la decisiva trasferta di Livorno contro l’Armando Picchi. Alla Banditella ai bianconeri basterà un solo punto per centrare l’obiettivo salvezza diretta, ma dovranno ottenerlo senza due pedine importanti dello scacchiere di mister Della Bona, Matteo Vittorini e Luca Bonini, entrambi squalificati per somma di ammonizioni.

"Sarà sicuramente una grande sofferenza per me. Per squalifica ho già dovuto saltare la trasferta di Fucecchio e la partita mi sembrava interminabile" ha commentato il difensore zebrato, che ha poi voluto caricare i compagni: "Sono convinto che i miei compagni possano fare il loro dovere per terminare la stagione nel migliore dei modi. Dobbiamo essere concentrati al cento per cento e dare il massimo per centrare il nostro obiettivo indipendentemente dalla posizione di classifica dei nostri avversari. Bisogna pensare solo a noi stessi – ha aggiunto – senza sottovalutare l’Armando Picchi perché abbiamo visto che giovedì scorso ha vinto 3-2 il derby contro la Pro Livorno".

Il classe ‘99 è quindi tornato sul pareggio di sabato contro i bluamaranto e ha analizzato l’ultimo periodo della sua squadra, che dall’arrivo in panchina di Della Bona ha ottenuto ha ottenuto 4 successi, 2 pareggi e una sconfitta: "Con il Camaiore è stata una partita tirata e combattuta che avremmo potuto vincere. Il pareggio alla fine ci sta, ma resta un peccato non aver portato a casa quei 3 punti che ci avrebbero finalmente dato serenità. Abbiamo ritrovato comunque la solidità che abbiamo sempre avuto con il nuovo mister e che probabilmente ci è mancata la due giornate fa contro la Cuoiopelli. Quel 3-1 è stato uno scivolone che fa esperienza anche se sarebbe stato meglio non fosse capitato. In un percorso sono cose che succedono, adesso non dobbiamo più pensarci ma solo continuare a lavorare per chiudere il discorso salvezza domenica".