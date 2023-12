Massese Tour de force. Il calendario è proibitivo

Non poteva aspettarsi un esordio più difficile mister Del Nero, che da quando è arrivato sulla panchina della Massese ha dovuto prima far visita alla quarta in classifica Montespertoli, poi ospitare al Vitali il Cecina per una sfida da dentro o fuori nei quarti di Coppa Italia e quindi sfidare la capolista Cuoiopelli. Ma il tour de force dei bianconeri non è ancora finito e, anzi, si complica ulteriormente. Domenica le zebre sono attese allo stadio Roberto Strulli di Monsummano Terme dal Valdinievole Montecatini, che in classifica funge da riferimento per la salvezza diretta e che, con i risultati deludenti delle ultime uscite, concede a Brizzi e compagni la chance per l’aggancio.

La graduatoria, al momento, mette la Massese al terzultimo posto con 11 punti, in zona playout assieme alla Pro Livorno, a quota 12. Davanti, la coppia formata da Valdinievole Montecatini e Fucecchio, entrambe a quota 14 a cavallo fra salvezza e playout. La squadra di Tocchini è reduce da 4 partite senza vittorie e senza gol segnati, l’ultima delle quali persa 5-0 in casa dello Zenith Prato. Lo squillo più recente, il quarto della stagione, è arrivato il 29 ottobre contro il Camaiore. Un clamoroso 5-1 che sembrava aver dato nuova vita agli Aironi, ma che invece li ha portati prima a perdere in casa contro la Pontebuggianese (0-1), poi a pareggiare lo scontro diretto con il Fucecchio (0-0) e quindi a perdere un altro match chiave contro la Pro Livorno (0-2, a Montecatini) prima del tonfo di Prato.

Alessandro Salvetti