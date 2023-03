Massese, test positivo a Romagnano Mister Della Bona elogia i bianconeri

di Gianluca Bondielli

Una bella sgambata per testare la forma dei suoi in vista dell’importante gara di domani contro il Pontebuggianese. Giovedì sera al “Raffi“ di Castagnara mister Della Bona ha dato spazio soprattutto ai giocatori meno impiegati lasciando completamente a riposo alcuni titolari come Vignali e Buffa. L’amichevole contro il Romagnano è finita 2 a 1 a favore dei padroni di casa che hanno confermato tutto il loro valore. Gli amaranto hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con un gol di Vaira su azione d’angolo. Nella ripresa è arrivato il pari massese con un forte tiro di Aliboni ma è stato l’ex Vatteroni a siglare il definitivo gol vittoria.

"Ho dato un po’ più di minutaggio a chi ne aveva bisogno ed ho preservato in vista di domenica chi aveva speso tanto nell’ultima gara – ha spiegato il tecnico della Massese –. I ragazzi si sono comportati bene contro una squadra vera che può tranquillamente fare con questo organico un campionato di alto livello in Promozione. Domenica ci attende una gara davvero delicata contro una squadra organizzata che è in una posizione tranquilla e quindi verrà qui a giocarsela con la mente sgombra. Quando giochi senza assilli le cose ti vengono meglio. Noi, invece, dobbiamo fare risultato in tutti i modi. La Massese ha ritrovato le motivazioni e non deve vanificare quanto fatto sinora. Il merito è tutto dei ragazzi che hanno saputo affrontare con lo spirito giusto le difficoltà che avevano davanti. Non è soltanto l’aver cambiato di posizione un paio di giocatori. Tanta gente semplifica ma c’è dietro anche tutto un lavoro mentale e psicologico che è stato fatto".

Per domenica sarà indisponibile lo squalificato Papi, che deve comunque ancora tornare abile dalla frattura alla mano, mentre Piccione è sempre in infermeria per la botta al polpaccio ma potrebbe uscirne a breve.