Massese Raduno a Marina Presentazione a Villa Cuturi

Si avvicina il giorno del raduno per la Massese che lunedì prossimo si ritroverà a Marina di Massa per l’inizio della preparazione e in serata a Villa Cuturi per la presentazione ufficiale della squadra. La società bianconera ha già pianificato il programma di lavoro che contempla anche tutta una serie di amichevoli. Il 5 di agosto ci sarà una prima sgambata in famiglia mentre il sabato seguente, il 12 agosto, sul campo di Lunezia alle ore 18.30 le zebre affronteranno i padroni di casa del Lunigiana Pontremolese, militanti nel campionato di Promozione. Domenica 20 agosto in notturna (ore 20,30) è previsto il confronto con il Real Forte Querceta, compagine di Serie D.

In preparazione al primo impegno ufficiale della stagione, fissato con la Coppa Italia per il 3 settembre, sono state calendarizzate anche altre due amichevoli infrasettimanali: mercoledì 23 agosto al centro sportivo Federghini contro la Primavera dello Spezia e mercoledì 30 a Romagnano. Come si può notare per tutto il mese di agosto non sono previsti impegni allo stadio “Vitali“ di Massa. Questo perché a breve l’amministrazione dovrebbe iniziare i lavori per il ripristino del manto erboso dell’impianto sportivo comunale. Un intervento indispensabile visto che la squadra ha terminato il campionato quest’anno su di un terreno da gioco al limite della praticabilità. I lavori dovrebbero terminare ad inizio settembre proprio a ridosso dei primi impegni ufficiali.

Gianluca Bondielli