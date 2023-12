Massese Prova di carattere. Del Nero contento a metà

"Una vittoria importante su un campo difficile e al limite della praticabilità". Mister Del Nero è soddisfatto della sua Massese che espugna il campo del Valdinievole Montecatini grazie ad una prestazione solida nella quale ha concesso poco agli avversari e creato tanto, raccogliendo tuttavia meno di quanto costruito: "Su un campo del genere – ha detto nel post partita – giocare a calcio era molto difficile. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo nel quale non abbiamo concretizzato quanto prodotto. Dopo il nostro 1-0 abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo condotto in porto il risultato con grande personalità".

Quello delle tante occasioni non sfruttate è un aspetto su cui c’è ancora da lavorare, ma secondo il tecnico zebrato la strada intrapresa dai suoi è quella giusta: "Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, ma noi abbiamo tanti schemi con palla a terra che questo campo non ci ha permesso di mettere in mostra. Nel primo tempo abbiamo provato ad entrare in area palla al piede con degli uno-due o delle imbucate ma non era facile, quindi siamo passati a delle palle alte, che contro una difesa ben strutturata come quella avversaria hanno poco effetto".

A Monsummano la Massese è arrivata con diversi assenti e con degli elementi non a pieno regime, ma nonostante ciò è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali, che pongono Brizzi e compagni ad una sola lunghezza di distanza dalla salvezza diretta. Il 3-5-2 di Del Nero sembra quindi lo schema ideale e il tecnico lo conferma: "È un modulo che non ho mai fatto in trent’anni di calcio, ma questa squadra è adatta a giocare con questo sistema di gioco perché ci sono centrocampisti che sono utili sia in fase offensiva sia nel dare equilibrio. Puntiamo molto su questi meccanismi, che stanno iniziando a vedersi e di questo sono molto contento".

Al.Sa.