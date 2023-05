Massese, primi sondaggi Ma si lavora a fari spenti

di Gianluca Bondielli

E’ il momento di lavorare a fari spenti alla Massese dove si sta completando lo staff tecnico e si stanno facendo i primi sondaggi sui giocatori. Per quanto riguarda il mercato si sta muovendo in prima persona il direttore generale Augusto Cantoni seguendo gli input provenienti dal mister Giuseppe Della Bona. Sono al vaglio alcuni nominativi per quanto riguarda la figura del preparatore atletico. A livello di giocatori è ancora prematuro fare dei nomi perché da una parte rischiano di venir “bruciati“ dalle concorrenti e dall’altra si tratta per molti soltanto di primi approcci. A maggio tanti calciatori “sparano alto“ e hanno ambizioni anche eccessive. In una fase più avanzata del mercato è molto probabile che scendano a più miti consigli. In ogni caso la Massese ha una sua rotta tracciata sulla quale si sta muovendo.

Per quanto riguarda il settore giovanile si sta valutando la riconferma di Davide Tedeschi alla guida della Juniores provinciale mentre agli Allievi Provinciali è sempre vivo l’interessamento per il tecnico Vincenzo Parente, che era già stato accostato ai bianconeri a stagione in corso. Gli accordi da ufficializzare con Poggioletto e San Vitale dovrebbero, poi, garantire alla Massese una priorità nella scelta dei ragazzi da inserire nel gruppo Allievi. Acquisirà un ruolo centrale, infine, il centro sportivo del Fescione dove la prima squadra dovrebbe svolgere un paio di allenamenti settimanali nel campo a 9 e consumare i pranzi pre-gara della domenica.