Massese Pari sofferto contro il Camaiore. Le reti di Bracci e Vignali evitano la sconfitta. I bianconeri reagiscono nel finale rimettendo in piedi una gara che appariva compromessa dopo il doppio schiaffo ricevuto dai versiliesi

Massese

2

Camaiore

2

MASSESE: Paci, Andrei, Marchini, Brizzi, Terigi, Del Pecchia, Sidibe (61’ Bertonelli), Fortunati, Anaya, Vignali, Baracchini (61’ Bracci). A disp. Azioni, Berti, Costi, Bennati, Frosina, Catola. All. Tazzioli.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Checchi, Biagini, Zambarda, D’Alessandro, Da Pozzo (90’ Orlandi), Amico (82’ Kthella), Geraci, Anzilotti, Bellucci (64’ Adami). A disp. Ferraiuolo, Arnaldi, Coppola, Verona, Ricci, Belluomini. All. Polzella.

Arbitro: Losapio di Molfetta.

Marcatori: 53’ Amico, 63’ Geraci, 76’ Bracci, 84’ Vignali.

Note: spettatori 370; angoli 8-3; ammoniti D’Alessandro, Sidibe, Checchi; recupero 2’ e 4’.

MASSA – Pari in rimonta per una Massese latitante per un’ora di gioco ma che dopo il doppio schiaffo ricevuto dal Camaiore ha avuto il coraggio e la forza di rimettere in piedi la partita.

Primo tempo deludente con un Camaiore più manovriero ma poco incisivo e una Massese ben chiusa difensivamente alla ricerca di qualche spazio in contropiede. L’unico tiro in porta significativo dei 45’ lo ha scagliato Da Pozzo al 18’ da fuori area ed è stato sventato in angolo da Paci con una grande respinta. Sul successivo corner Terigi ha recuperato palla dando il là ad una pericolosa ripartenza in superiorità numerica finalizzata da un tiro in area di Baracchini fuori misura.

La storia del match è cambiata radicalmente nei primi venti minuti della ripresa nei quali i versiliesi hanno preso il sopravvento. All’8’ su un cross da sinistra Amico di testa ha indovinato la "palombella" giusta per scavalcare Paci. Al 16’ Da Pozzo con un missile è andato vicino al raddoppio. Tazzioli con due cambi ha provato a vivacizzare la Massese alzando Andrei mezzala con Bertonelli basso a destra e Marchini spostato a sinistra. Davanti Bracci ha preso il posto di Baracchini. Neanche il tempo per riassestarsi nelle nuove posizioni per i bianconeri che Geraci in area ha trovato lo spiraglio per battere ancora Paci. Sul 2 a 0 il Camaiore ha rischiato di dilagare con tiro di Da Pozzo al 21’ parato a terra.

La Massese a questo punto ha iniziato a premere collezionando corner ed accorciando le distanze al 31’ con una bella mezza girata in area del neo entrato Bracci. Il gol ha riacceso le speranze degli apuani che al 39’ sono riusciti a pervenire al pareggio: sponda di petto di Anaya per Vignali che con un fendente di prima intenzione ha pescato l’angolino basso.

Gianluca Bondielli