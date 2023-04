Massese, occasione da sfruttare Della Bona chiama tutti a raccolta

"Incontriamo una squadra forte e ben organizzata, che nelle ultime uscite si sta comportando molto bene e che ha giocatori di livello". Suona la carica il tecnico Giuseppe Della Bona in vista dell’impegno di domani contro il Camaiore (ore 15). Match che per la Massese potrà già risultare decisivo per ottenere la salvezza diretta nel caso in cui San Marco e San Miniato non facessero punti rispettivamente contro Certaldo e Cuoiopelli. Vietato sottovalutare l’impegno e sbagliare approccio, quindi, gli imperativi del tecnico zebrato, che spera di rivedere quanto di buono i suoi ragazzi hanno messo in mostra nella prima parte della sfida persa 3-1 contro la Cuoiopelli.

"A Santa Croce – aggiunge Della Bona – abbiamo fatto bene la prima mezzora, poi abbiamo avuto un calo a livello mentale dovuto anche agli episodi accaduti in tribuna, che ci hanno deconcentrate ed innervositi. Non a caso, dopo sono arrivati alcuni errori individuali che hanno permesso agli avversari, una squadra con l’organico da primo posto, di farci gol. Quello che è successo domenica scorsa, però, è acqua passata. Dobbiamo guardare avanti e preparare al meglio la partita contro il Camaiore, una partita importante e potenzialmente decisiva. Fondamentale sarà il modo in cui approcciamola gara: se si sbaglia quello diventa tutto più difficile, specie quando davanti hai giocatori come Geraci, Biagini, Da Pozzo, Amico, ragazzi molto forti e che possono far male".

A livello di formazione, il tecnico della Massese ritrova Ceciarini a centrocampo, dopo lo stop per squalifica, ma deve fare i conti con alcuni acciacchi che verranno valutati meglio nelle prossime ore: "Buffa ha avuto un leggero problema all’inguine, Bennati ha avuto un virus intestinale che lo ha costretto a non allenarsi, mentre Bonuccelli ha un’infiammazione al tendine rotuleo. Dovremo valutare se riusciremo a recuperarli".

Alessandro Salvetti