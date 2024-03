Massese La sorpresa. Attacco orfano di Buffa

Non ci sarà Michael Buffa a guidare quest’oggi l’attacco della Massese in quel di Castelfiorentino. A sorpresa il bomber massese non è stato inserito nella lista dei 21 convocati. Alla base dell’esclusione non c’è un problema fisico. Il giocatore è parso molto nervoso durante la settimana ed in quanto diffidato la società ha preferito non farlo partecipare a questa trasferta per preservarlo in vista del match col Tuttocuoio. Scelta coraggiosa perché in rosa la Massese non possiede un vice Buffa. Manca un altro attaccante centrale con le sue caratteristiche. In coppia con Maggiari a questo punto potremmo vedere uno tra Catola e Baracchini o in alternativa Dutilh che, però, sembra più adatto a giostrare da trequartista o punta esterna per connotazioni strutturali.

Per trovare la via del gol verrà richiesta sicuramente dal tecnico Del Nero una maggior partecipazione al gioco offensivo da parte dei centrocampisti puntando in particolare sugli inserimenti di Cornacchia che è l’elemento che più ha "gol nelle gambe". L’assenza di Buffa in attacco si unisce a quelle risapute in difesa dei "vecchi" Terigi e Zavatto. Anche qui il mister apuano sarà costretto a rivedere il reparto imperniandolo sul giovane Del Pecchia. L’unica nota positiva è il recupero di Andrei che potrebbe essere impiegato nei tre dietro, vista la situazione d’emergenza, invece che come laterale.

Gianluca Bondielli