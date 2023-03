Massese, la prima doppietta per Mattia Bonini "La dedico con tutto il cuore a mio nonno Giorgio"

La prima doppietta con la Massese resterà un ricordo indelebile per Mattia Bonini. Se poi è valsa i tre punti su un campo difficile come quello della Pro Livorno è normale che valga doppio. Mattia, partiamo dalla dedica. "La doppietta è per mio nonno, Giorgio Vita. L’ho fatto emozionare e gli sono tanto affezionato. Per me è stata una domenica speciale ma più che per i gol per la vittoria della squadra che ci serviva. Abbiamo fatto la miglior prestazione stagionale contro squadra con grandi giocatori come Rossi. L’abbiamo preparata benissimo".

Due partite da esterno alto e sembri un altro giocatore. Che è successo?

"Il nuovo mister mi ha messo nel mio ruolo e per questo lo devo ringraziare. Ha capito subito che davanti potevo far meglio che in difesa e dare una mano maggiore alla squadra. Io nasco esterno d’attacco".

Quanto sta incidendo il nuovo tecnico?

"Tanto. Dal primo giorno che ha parlato a me e ai miei genitori ha fatto un’ottima impressione. Non lo dico solo per il cambio di ruolo ma per quello che ci sta dando a livello mentale ed emotivo".

Contro il Fucecchio eri andato vicino al gol, stavolta sei stato implacabile. Quanto lo volevi?

"Volevo davvero buttarla dentro e l’ho detto anche prima della gara. Quando mi metto in testa una cosa non sono contento finché non la ottengo. Non è, però, che adesso ho intenzione di accontentarmi. Mancano poche partite ma cercherò lo stesso di fare più gol possibili e prestazioni migliori di quelle fatte prima".

Tutti i compagni ti sono venuti a festeggiare. Il gruppo si vede anche da questo?

"Vi posso assicurare che il gruppo c’è sempre stato al di là delle diverse vedute che ognuno ha. Vorrei ringraziare Barsottini, mi ha fatto molto piacere quando mi ha alzato in braccio così come ho apprezzato i complimenti che mi ha fatto Vignali".

Gianluca Bondielli