Massese imbattuta sul campo del Camaiore I bianconeri ora puntano alla qualificazione

Camaiore

0

Massese

0

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Crecchi, Anzillotti, Zambarda, D’Alessandro, Coppola(dal 30’st Bellucci), Amico, Geraci, Da Pozzo, Kthella. A disp.: Ferraiuolo, Orlandi, Arnaldi, Favret, Adami, Verona, Ricci, Belluomini. All.: Polzella

MASSESE: Paci, Andrei, Scarf,(dal 45’st Berti) Terigi(dal 1’st Marchini), Del Pecchia, Brizzi, Sidibe, Fortunati, Baracchini,(dal 32’st Carola) Vignali,(dal 10’st Anaya) Castro(dal 24’st Bonini). A disp.: Azioni, Frosina, Costi, Bertonelli. All.: Dell Bona

ARBITRO: Foresi di Livorno (Puccini di Pontedera e Pieve di Pisa)

Note: ammoniti Fortunati e Geraci

CAMAIORE – Un ottimo risultato in vista del ritorno quello ottenuto dalla Massese che esce imbattuta dal sempre ostico ”Comunale” di Camaiore dopo una gara che l’ha vista soffrire in particolar modo nella prima frazione e andare sotto nel numero totale delle occasioni. La partita, condizionata ovviamente dal gran caldo, vista la decisione opinabile della Lega di giocare alle 15, a dispetto di ciò ha avuto un avvio molto intenso con ritmi alti e tante occasioni che hanno reso il primo tempo molto godibile. Partono forte i bluamaranto che nella prima mezz’ora vanno vicini al vantaggio in diverse occasioni, la prima subito al minuto 4 quando Amico riceve un filtrante preciso di Geraci e insacca sul palo difeso da Paci ma la posizione è viziata da un offside abbastanza evidente. Il forte avvio bluamaranto produce anche il colpo di testa di poco a lato del sempre positivo Geraci al minuto numero dodici e la conclusione di prima da fuori area dello stesso numero 9 sventata in corner da un Paci in grande giornata. Le uniche repliche bianconere portano la firma del esterno Fortunati che impegna per ben due volte un altro dei grandi ex di giornata, l’estremo difensore Marco Barsottini che prima si disimpegna alla propria destra al minuto venticinque e poi, dieci minuti dopo, concede il bis con un balzo preciso a sinistra.

Molto meglio i ragazzi di mister Dalla Bona nella ripresa quando riescono a tenere più in pugno il gioco e controllare meglio il possesso palla. Dopo un paio di sgroppate sull asse Brizzi-Baracchini che non producono però pericoli, le occasione migliori per vincere capitano comunque ancora ai padroni di casa che prima alla mezz’ora vanno vicini al vantaggio sempre con Geraci che trova però la respinta di piede di un Paci in super e poi in chiusura al terzo minuto di recupero hanno il match ball, sulla conclusione forte di Da Pozzo ancora Paci si supera sulla ribattuta a colpo sicuro di Bellucci e salva i suoi lasciando aperta la qualificazione.