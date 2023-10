Massese Gita forzata al Lunezia di Pontremoli. Caccia alla prima vittoria col Pontebuggianese

La Massese è ancora alla ricerca di quella scintilla che possa far esplodere la miccia di un campionato fin qui troppo brutto per essere vero. La speranza è che lo “scoppio“ dei tanto attesi fuochi d’artificio possa avvenire quest’oggi al Lunezia di Pontremoli. A far restare bagnate le polveri alla truppa di mister Tazzioli proverà stavolta il Pontebuggianese, avversario che merita il massimo rispetto per quanto ha saputo fare in queste prime 5 giornate. I pistoiesi in campionato non hanno ancora perso una partita. Ne hanno pareggiate quattro e vinta una in trasferta, dove hanno fatto più punti, contro la Pro Livorno Sorgenti. Il Pontebuggianese è una squadra da prendere con le molle: fin qui ha sempre segnato ma ha anche sempre preso gol.

Meno certezze arrivano alla Massese dai propri risultati. Sinora lo stadio Vitali per i bianconeri è stato tutt’altro che un fortino inespugnabile: vi hanno perso giocando male col River Pieve e sono stati costretti ad una difficile rimonta dallo 0-2 contro il Camaiore. Bene venga, quindi, questa “gita“ forzata in Lunigiana, a causa dell’indisponibilità per semina dello stadio comunale di Massa, strizzando l’occhio anche alla cabala.

Per il match odierno l’unico indisponibile rimane il terzino sinistro Michael Scarf che ha ormai trovato un valido rimpiazzo in Andrea Marchini. I dubbi di formazione per il tecnico di Barga si concentrano piuttosto dalla cintola in su e riguardano in particolare la collocazione da dare a Nicola Cornacchia. L’ex Perignano, subito in gol domenica scorsa alla sua prima in campionato, potrebbe essere usato come mezzala pura e questo significherebbe puntare su una formazione maggiormente a trazione anteriore con Vignali dietro le due punte. Anaya, Bracci e Baracchini sarebbero nel caso in lizza per due posti. L’alternativa è un Cornacchia in versione trequartista con un centrocampo più bloccato ed una solo attaccante centrale.

Questi i 20 convocati della Massese per il match in programma alle ore 15 allo stadio “Lunezia“ di Pontremoli. Portieri: Paci, Azioni; difensori: Andrei, Bertonelli, Del Pecchia, Terigi, Costi, Berti; centrocampisti: Brizzi, Bonini, Bennati, Cornacchia, Marchini, Fortunati, Sidibe; attaccanti: Anaya, Baracchini, Bracci, Catola, Vignali.