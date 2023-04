Massese, Gerini rammaricato La strada salvezza passa da Livorno

di Alessandro Salvetti

Con lo 0-0 maturato contro il Camaiore la Massese ha rimandato di una settimana la festa per la salvezza diretta. Un risultato, quello di sabato, che non piace al presidente bianconero Antonio Gerini, rammaricato soprattutto in virtù della contemporanea sconfitta del San Miniato contro la Cuoiopelli della quale i ragazzi di Della Bona avrebbero potuto approfittare:

"Il pareggio è un risultato che non mi piace – ha detto al termine della sfida contro i bluamaranto di mister Polzella –. Le partite vanno vinte perché i pareggi sono quelle vie di mezzo che, con in palio i 3 punti, non servono a poco o a tanto. Guardando gli altri risultati il bicchiere è mezzo vuoto".

Il patron della Massese ha quindi suonato la carica in vista del match di domenica sul campo del già retrocesso Armando Picchi, contro cui alle zebre basterà un punto per confermarsi in Eccellenza senza dover passare dai playout: "Andiamo avanti e cerchiamo di vincere contro il Picchi, sperando così di portare a casa questa salvezza che tanto ci ha fatto soffrire. A Livorno andremo a fare l’ultima battaglia di questa stagione e poi inizieremo a programmare il futuro con un po’ più di serenità". E domenica alla Banditella sono attesi numerosi tifosi bianconeri che raggiungeranno Livorno in treno per portare il proprio sostegno alla squadra in un match delicato contro un avversario che al Vitali, dopo essere andato sotto di due reti nei primi 13 minuti, riuscì a strappare in inferiorità numerica un 2-2 insperato.

Ai supporter bianconeri Gerini ha perciò voluto mandare un pensiero per ringraziarli del sostegno ininterrotto durante tutto il campionato: "A Livorno il sostegno non mancherà, così come non è mai mancato nel corso dell’annata. Questi tifosi sono fantastici e a loro non può che andare il mio ringraziamento".

Oggi alle 15, al centro sportivo Poalo Deste si giocheranno i restanti 45 minuti della gara tra San Marco e Certaldo, interrotta a fine del primo tempo, sul risultato di 1-1, per un infortunio occorso all’arbitro.