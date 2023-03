Massese, entusiasmo alle stelle Servono conferme col Certaldo

di Gianluca Bondielli

Si alza ancora l’asticella della Massese che domenica troverà sulla propria strada il Certaldo, avversario con una classifica migliore rispetto a Fucecchio e Pro Livorno. I bianconeri, comunque, non possono permettersi di guardare in faccia nessuno visto che la situazione di classifica, pur essendo migliorata, non li mette ancora al sicuro. A oggi la squadra apuana sarebbe salva a causa della forbice di 11 punti dalla penultima ma l’obiettivo è quello di risalire altre posizioni per non dover fare più calcoli. Nello specifico nel mirino ci sono Montespertoli e Camaiore che distano soltanto tre punti.

Durante la settimana il tecnico Giuseppe Della Bona ha scelto di svolgere gli allenamenti al Centro Giovanile San Carlo Borromeo (ex Csi) per evitare di sollecitare troppo il terreno da gioco dello stadio comunale, già in pessime condizioni, ma ieri è tornato al “Vitali“ per la consueta partitella di allenamento contro la Juniores. La situazione degli indisponibili sembra stia dando tregua alla Massese che a parte il giovane Federico Bonuccelli, chiamato a scontare il secondo turno di squalifica, non dovrebbe lamentare assenze. C’è sempre, naturalmente, da fare i conti con la particolare condizione di Yuri Papi che si allena con una frattura alla mano. Il capitano ha dato la sua disponibilità per terminare la stagione convivendo con l’infortunio.

Mister Della Bona domenica lo ha fatto partire dalla panchina inserendolo nel finale di gara. Il tecnico massese ha fatto subito delle scelte precise di assetto e di interpreti che gli hanno dato ragione e sulle quali sta insistendo. Tatticamente ha impostato la squadra col 4-3-3 ed a livello di singoli ha “rispolverato“ Bennati come terzino destro e si è "inventato" Piccione centrale difensivo. In attacco Buffa è stato impiegato come punto di riferimento centrale con Vignali spostato a sinistra e Mattia Bonini alzato a destra.