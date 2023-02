Massese, “derby” al cardiopalma Dubbi sulla rosa per il tecnico Tosi

La Massese si ritrova di nuovo davanti la San Marco Avenza in uno dei momenti topici della stagione. All’andata proprio contro gli avenzini le zebre avevano ottenuto la prima vittoria in campionato dopo una serie di cinque pareggi che aveva generato i primi mugugni. La situazione è peggiorata decisamente nel girone di ritorno. Stavolta la Massese arriva addirittura da cinque sconfitte consecutive ed una svolta a livello di risultato sarebbe ancor più importante. Contro la San Marco i bianconeri hanno sfatato il tabù casalingo e adesso sperano davvero di riuscire a far saltare il banco anche sul campo della ‘Covetta’. Una ‘Covetta’ che sarà priva dei tifosi residenti a Massa secondo una scelta dell’Osservatorio e della Questura fin troppo penalizzante.

In settimana il nuovo tecnico della squadra Marco Tosi ha provato a rimettere insieme i cocci di uno spogliatoio fragile che non sta trovando le risorse mentali per uscire da questo tunnel di negatività. La formazione che scenderà in campo questo pomeriggio al momento resta un puzzle, a cominciare dalla porta proseguendo sino al terminale offensivo. Barsottini non è stato bene in settimana ma, conoscendolo, farà di tutto e di più per essere in campo anche perché i suoi possibili sostituti sono giovanotti senza nessuna esperienza per giocare una partita del genere.

In difesa è in forse Mattia Bonini, che non è solo il 2004 più affidabile in rosa ma, in generale, anche l’under più in forma. In mediana è out lo squalificato Remedi. Le alternative a livello numerico ci sono (Luca Bonini, Piccione, Dell’Amico e Aliboni) ma viene a mancare un "vecchio" che pesa. In attacco Vignali ed Andreotti non hanno avuto una settimana di allenamenti regolari ma è questa probabilmente la partita in cui bisogna stringere maggiormente i denti per essere in campo considerando i risvolti che il risultato della partita può avere sulla classifica.

Gianluca Bondielli