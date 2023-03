Massese decisa a risalire la china C’è da battere il Pontebuggianese

di Alessandro Salvetti

Allungare la striscia positiva per tenere alto il morale e riportare a distanza di sicurezza la San Marco Avenza, che con il successo di ieri sul San Miniato ha guadagnato un po’ terreno portandosi a meno 8. Non ha grandi alternative la Massese, che alle 15 di oggi ospita al Vitali il Pontebuggianese, che insegue il difficile sogno playoff seppur con soli 4 punti in più dei bianconeri. La classifica è infatti molto corta e vede otto squadre raccolte fra il 12° posto a quota 32 dei ragazzi di Della Bona e la quinta piazza del Certaldo, a 38. Numeri che, però, interessano relativamente all’allenatore zebrato, il quale preferisce pensare partita per partita senza lasciarsi distrarre dalla graduatoria: "Bisogna ragionare passo dopo passo – ha ripetuto a più riprese il tecnico – per cercare di uscire da questa situazione il prima possibile e non vanificare quanto fatto finora. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti, come facciamo da quattro partite a questa parte, anche di fronte ad una squadra che verrà qua senza grandi pressioni ma con l’intenzione di riscattare il 2-0 subito la scorsa settimana dal River Pieve".

"Sono fiducioso – aveva detto l’allenatore bianconero dopo lo 0-0 di San Miniato di domenica scorsa – perché i ragazzi la prestazione la fanno sempre". E la Massese la prestazione l’ha messa in campo anche nella sgambata di giovedì sera. Contro il Romagnano sono scese in campo le seconde linee, che hanno comunque offerto un buon rendimento nonostante la sconfitta per 2-1 e possono aver dato indicazioni preziose al tecnico per affrontare le ultime 4 uscite di campionato contando su qualche uomo in più per fronteggiare eventuali assenze.

Contro il Pontebuggianese Della Bona ritroverà Bonini, pronto a riprendersi il posto da titolare in attacco dopo la squalifica, ma non potrà ancora contare su Papi (che deve scontare il secondo turno di stop) e, probabilmente, su Piccione, non al meglio.