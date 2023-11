Massese Continua la crisi delle zebre. Reti inviolate contro il Castelfiorentino

massese

0

castelfiorentino united

0

MASSESE: Paci; Marchini (13’ st Baracchini), Scarf, Brizzi (25’ st Catola), Terigi, Del Pecchia, Andrei, Fortunati, Bracci, Sidibe, Cornacchia. A disp. Azioni, Bennati, Berti, Bertonelli, Bonini, Costa, Frosina. All. Tazzioli.

Castelfiorentino: Lupi; Mancini, Casanova, Boni (21’ st Ercoli), Campatelli (13’ st Maltinti), Canali, Nidiaci (38’ st Pieracci), Benvenuti, Ferretti (17’ st Borri), Bruni, Durante (25’ st Ballerini). A disp. Neri, Baragli, Reale, Sciarrino. All. Scardigli.

Arbitro: Macca di Pisa.

Note: spettatori 250; ammoniti Del Pecchia, Bracci, Sidibe; recupero 0’ e 5’.

MASSA – La Massese crea ma è imprecisa in attacco e finisce per sbattere contro il muro del Castelfiorentino complicandosi ulteriormente la situazione in classifica. Gli uomini di Tazzioli continuano a fare grande fatica nel portare pericoli concreti in area avversaria e si confermano il secondo peggior attacco del torneo a fronte di una difesa con numeri da zona playoff. Al Vitali il primo squillo è dei gialloblù con Durante, che col destro calcia sull’esterno della rete al 2’.

I bianconeri provano a farsi vedere dalle parti di Lupi grazie agli attacchi alla profondità di Bracci, cercato con lanci lunghi che spesso però si perdono nel vuoto. La prima occasione locale arriva al 16’ con un tiro alto di Terigi dopo un batti e ribatti in area dopo un corner.

Intorno al 20’ le zebre si portano più volte al cross dalla sinistra con Scarf e Cornacchia, ma i traversoni non arrivano a destinazione. Gli ospiti escono della partita e i padroni di casa continuano quindi a tenere in mano le redini del gioco, senza tuttavia calciare nello specchio nonostante il buon lavoro in appoggio di Bracci. Salvo un tiro di Ferretti al 43’, gli ospiti non si vedono dalle parti di Paci, mentre sull’altro fronte Cornacchia al 44’ prova il tiro dal limite, deviato in corner dalla difesa, e al 45’ imbuca per Bracci, che per centimetri manca l’appuntamento con il pallone. Nella ripresa il copione non cambia: la Massese gestisce, ha da recriminare per un contatto in area su Cornacchia, ma non crea azioni degne di nota.

L’occasione più ghiotta arriva quindi su calcio piazzato al 34’: una punizione dalla trequarti trova Fortunati libero di colpire di testa sul primo palo, ma Lupi è reattivo e cala il miracolo. I bianconeri trovano così maggiore convinzione, ma non c’è precisione nell’ultimo passaggio. Nel finale i fiorentini provano anche a vincerla, prima con un tiro dal limite di Mancini, alto, e poi con un colpo di testa innocuo di Ercoli.

Alessandro Salvetti