Massese Conferma per staff tecnico e dirigenziale

Conferma della proprietà e, a cascata, dello staff che ha ottenuto la recente salvezza. E’ ripartita da questo la Massese che con Augusto Cantoni direttore generale, Giorgio Eritreo team manager e Giuseppe Della Bona e Maurizio Bertocchi alla guida tecnica si sta muovendo adesso alla ricerca di un preparatore atletico e di un preparatore dei portieri per completare il proprio entourage. Il sodalizio zebrato sta facendo le cose con calma per farle bene anche perché c’è tutto il tempo necessario visto che è partito in anticipo. Un altro motivo che impone di temporeggiare al presidente Antonio Gerini è la particolare situazione politica.

Al momento la Massese non ha un referente istituzionale ed attende l’esito delle elezioni comunali per potersi relazionare con l’amministrazione. A quel punto qualcuno dovrà prendersi le proprie responsabilità per poter ripresentare al meglio un impianto che adesso versa in condizioni davvero pessime. Sul piano sportivo la Massese ha intenzione di fornire le giuste garanzie tecniche agli allenatori; c’è la volontà di mettere a loro disposizione una squadra competitiva. Una discriminante da non sottovalutare in questo senso sarà quella di avere a disposizione degli spazi per allenarsi non solo nella fascia oraria pomeridiana ma anche in quella serale. Questo aspetto permetterebbe di avere una più ampia scelta nell’allestimento dell’organico potendo attingere anche a quei calciatori che lavorando possono essere liberi di allenarsi soltanto nel tardo pomeriggio.

Gianluca Bondielli