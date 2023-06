Massese Calciomercato, il tempo dei “casting“ Brizzi in pole per tornare come play d’esperienza

C’è soddisfazione in casa Massese per come sta procedendo il mercato. La società è già riuscita a centrare diversi degli obiettivi prefissati e mancano alcuni tasselli per completare un organico che nei piani dello staff tecnico dovrebbe essere composto da 25 giocatori (22 di movimento più i portieri). Una priorità è quella del portiere. Con Barsottini accasatosi al Camaiore, dove troverà anche Zambarda, la Massese è sempre più convinta a puntare su un under fra i pali. Ci sono contatti con due ragazzi classe 2003 di zona ma anche con un portiere clases 2004. L’altra quota dovrebbe venir posizionata sulla fascia. Con Mattia Bonini che continua a temporeggiare, la società bianconera si sta guardando attorno in cerca di alternative. Molti in questo periodo i giocatori accostati alla Massese che sta facendo molti “casting“. Nelle ultime ore un nome che si è fatto avanti per il centrocampo è quello di una vecchia conoscenza come Antonio Brizzi, ex Fezzanese e San Marco ma già con trascorsi anche a Massa. Potrebbe essere lui il “play“ d’esperienza.

Gianluca Bondielli