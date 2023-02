Massese, caccia agli svincolati Della Bona annuncia cambiamenti

E’ stato il giorno delle presentazioni ufficiali alla Massese con il direttore generale Augusto Cantoni e l’allenatore Giuseppe Della Bona che, nonostante siano già al lavoro da giorni, si sono ritrovati fianco a fianco davanti a microfoni e registratori. "Ho avuto il mio imprimatur direttamente dal presidente – ha spiegato Cantoni – che evidentemente aveva bisogno di una figura del genere che prima mancava. In concerto con lui abbiamo scelto il nuovo mister basandoci sulla competenza che è quella che vorrei creare in tutto il mio staff. Il presidente mi ha dato carta bianca anche per questo mercato degli svincolati che sappiamo essere difficilissimo. Ha dato la disponibilità per un extra budget ed in questi giorni stiamo prendendo informazioni su diversi giocatori perché so bene che l’organico attuale è incompleto anche numericamente".

Deve concentrarsi, invece, su chi ha a disposizione il tecnico Della Bona. "In questi giorni ho trovato il morale un po’ a terra com’è normale quando si perdono così tante partite di seguito ma ho visto anche ragazzi vivi, con la voglia di prendersi delle rivincite. Dovrò lavorare sia sull’aspetto fisico che su quello mentale ma sto ravvisando lo spirito giusto e sono fiducioso. L’anno scorso ero in una situazione analoga alla San Marco e abbiamo fatto una serie di 7-8 risultati utili. Non vedo perché non lo si possa fare anche alla Massese. Se farò stravolgimenti? Diciamo che ci saranno delle novità, questo sì. Non starò a vedere i nomi o quello che è stato fatto prima. Giudicherò il lavoro settimanale e chi mi darà la garanzia di lottare fino alla fine per la maglia scenderà in campo. Ci sarà qualcuno che inizialmente finirà in panchina ma dovrà prendere quest’esclusione momentanea con lo spirito giusto, facendomi ricredere quando verrà chiamato in causa".

Gianluca Bondielli