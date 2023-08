Massese, Bonini è carico "Possiamo puntare in alto"

Quarto anno in bianconero e terzo stabilmente con la prima squadra per Luca Bonini che è rimasto uno dei pochi superstiti della Massese dello scorso anno. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui per capire cosa ne pensa della squadra e del prossimo campionato che è quasi alle porte. La voglia di far bene e di tornare nel calcio che conta è molto forte, così come il desiderio di regalare un campionato da ricordare alla tifoseria delle zebre.

Pur essendo ancora un classe 2003 per certi versi sei già un veterano. Ti senti investito di maggiori responsabilità?

"All’inizio ne avevo sicuramente di meno. Col passare degli anni sono aumentate. Questa è la mia ultima stagione in quota e non devo più essere solo incoraggiato ma devo essere anch’io d’aiuto ai compagni".

C’è qualche novità che stai riscontrando in questa formazione rispetto a quelle del passato?

"Per dare un giudizio di valore sulla squadra bisogna aspettare l’inizio del campionato ma un aspetto che mi ha colpito sinora è la grande duttilità che hanno i singoli giocatori. Molti di loro possono tranquillamente occupare più posizioni e questa è una qualità importante per un gruppo, soprattutto nel momento in cui potranno verificarsi degli infortuni".

Passando al tuo reparto, quello mediano, c’è una concorrenza spietata...

"Il centrocampo è una zona molto forte della nostra squadra. La concorrenza c’è sempre stata ed è una cosa normale e importante nella Massese per alzare la competitività. Nessuno deve adagiarsi o sentirsi sicuro del posto".

A livello personale dove pensi di poter migliorare?

"I gol e gli assist sono molto importanti per un centrocampista. Tra i miei obiettivi c’è anche quello di dare un contributo in questi termini alla squadra".

Per quanto riguarda il ruolo ti sei specializzato ormai come "braccetto"?

"Direi di si. L’anno scorso ho fatto una volta il play ma quest’anno ci sono diversi elementi che possono giocare lì. Mi vedo braccetto, indifferentemente a destra o sinistra. Se poi mister Della Bona dovesse tornare a giocare a due in mediana quel ruolo con lui l’ho già ricoperto spesso".

Gianluca Bondielli