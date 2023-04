Massese, attenzione al Camaiore Della Bona: "Vietati passi falsi"

di Alessandro Salvetti

A centodiciotto giorni dal 2-0 dell’andata che diede il via al periodo negativo culminato con il doppio avvicendamento in panchina, la Massese ritrova il Camaiore, contro cui spera di chiudere il cerchio e di archiviare un’altra stagione sofferta.

A due partite dal termine del campionato i bianconeri hanno l’obbligo di mantenere il proprio posto in zona salvezza tranquilla, scongiurando i rischio dei playout. Per farlo, dovranno rimanere ad almeno 10 lunghezze di vantaggio su San Marco e San Miniato, che al momento inseguono i ragazzi di Della Bona con un ritardo di 11 punti e che oggi saranno impegnate rispettivamente contro Certaldo e Cuoiopelli. Un successo delle zebre al Vitali e una contemporanea sconfitta degli avenzini e dei giallorossi vorrebbe quindi dire salvezza diretta.

Lo sa bene mister Della Bona, che ha avvertito i suoi sottolineando l’importanza della gara: "La partita è importante, perché potrebbe essere decisiva in base ai risultati degli altri campi. Non dobbiamo sbagliare approccio, perché se si sbaglia quello contro una squadra di grande qualità come il Camaiore le cose diventano più complicate".

I bluamaranto, sesti a quota 39 punti, arriveranno al Vitali liberi da pressioni, non potendo né ambire ai playoff né rischiare nulla alle spalle. Un fattore, questo, che secondo il tecnico massese non dovrà essere assolutamente sottovalutato: "Quando una squadra gioca con la mente sgombra – ha aggiunto l’allenatore zebrato – osa sicuramente di più sia nelle giocate sia negli atteggiamenti tattici. A ciò bisogna aggiungere come qualunque squadra dia qualcosa in più quando si trova al cospetto della Massese, a prescindere dalla classifica. Riuscire a batterla è un vanto per ogni società perché in Eccellenza nessuno ha il blasone della Massese. Dobbiamo fare attenzione".