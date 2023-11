Massese Addio a Tazzioli: "Sono rimasto esterrefatto"

La Massese ha esonerato l’allenatore Fabrizio Tazzioli e la squadra si allenerà sotto gli input del collaboratore tecnico Michael Gabrielli e del preparatore atletico Giacomo Gregoli sino alla nomina del nuovo mister che avverrà nelle prossime ore. La decisione a sorpresa è arrivata ieri mattina cogliendo alla sprovvista anche il diretto interessato. "Sono rimasto esterrefatto perché non avevo avuto avvisaglie – ha spiegato Fabrizio Tazzioli -. Mi dispiace perché penso che sarei riuscito a far uscire la squadra da questa situazione ed a portarla quanto meno a metà classifica oltre a provare ad andare avanti in Coppa. Domenica a mio avviso si era fatta una prestazione buona contro un avversario forte. L’ha decisa un episodio ma nel complesso c’era stata una risposta positiva pur con le pecche risapute in fase offensiva. Non mi resta che salutare la città ed i tifosi e augurare il meglio alla squadra. Io resterò a disposizione".

La società, una volta ringraziato il tecnico di Barga per il lavoro svolto, si è gettata subito alla ricerca del sostituto. "C’è bisogno di una figura che possa dare la scossa – ha spiegato il direttore generale Augusto Cantoni –. Stiamo facendo le nostre considerazioni ed a breve prenderemo una decisione. Di sicuro posso dire che siamo intenzionati a percorrere tutte le strade che possano portare ad uscire dalla situazione attuale compreso un intervento importante sul mercato di dicembre volto a rafforzare l’organico in maniera consistente". Si parla dell’arrivo di un centrocampista ed un attaccante di alto profilo ma è prematuro far nomi anche perché mancano ancora una decina di giorni alla riapertura delle liste. Dopo sole 10 gare di campionato la Massese si ritrova già al terzo cambio in panchina. La coppia Della BonaBertocchi si dimise dopo 2 giornate. Tazzioli viene sostituito, invece, dopo 8 gare nelle quali ha raccolto 7 punti.

Gianluca Bondielli