Massese A valanga con il San Vitale Candia

E’ finita tanto a niente, com’era immaginabile, la sgambata della Massese contro il San Vitale Candia. Le tre categorie di differenze si sono viste tutte coi bianconeri che allo stadio di Remola si sono imposti per 10 a 0 e si sono divorati altri tre o quattro gol nonostante fossero partiti con una formazione molto giovane. Il tecnico Giuseppe Della Bona ha dato spazio alle seconde linee. La Massese si è schierata con un 4-2-3-1 con in porta Azioni e difesa giovanissima: Berti, Bertonelli, Costi e Frosina. La mediana a due era formata da Brizzi ed Andreazzoli, ragazzo in prova, e la batteria dei trequartisti da Bennati, Castro e Catola. Anaya ha giostrato da terminale offensivo. Al quarto d’ora della ripresa il mister massese ha cambiato l’11: Bertuccelli in porta; Bertonelli, Del Pecchia, Ricci e Marchini in difesa; Bonini e Fortunati a centrocampo; Bracci, Sidibe e Vignali sulla trequarti; Baracchini punta centrale. Non sono stati utilizzati per precauzione Andrei e Scarf che avevano avuto dei problemini e Cornacchia che è l’unico in dubbio per l’altra amichevole di domenica sera a Forte dei Marmi. A riposo anche il portiere Paci che tornerà tra i pali domani contro il Real Forte Querceta. Lo spagnolo Adrian Castro ha fatto la parte del leone siglando un poker di reti, una da centrocampo. Il connazionale Anaya ha gonfiato la rete una sola volta. Si è ben disimpegnato nella ripresa il giovane Baracchini, scuola Spezia ed ex Seravezza e Real Forte Querceta, che si è reso autore di una doppietta. In gol anche gli esterni Catola e Bracci.

"La partitella è stata ugualmente allenante – ha detto Della Bona – Ho fatto partire i ragazzi che di solito giocano meno e ho avuto modo di valutarli meglio. Domenica contro il Real Forte Querceta vedremo un’altra massese contro un avversario di categoria superiore alla nostra. Nel complesso sono soddisfatto del percorso che sta facendo la squadra: si sta amalgamando. Anche nel primo tempo i ragazzi hanno fatto discretamente".

Gianluca Bondielli