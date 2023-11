MASSA: Mister Tazzioli analizza la difficoltà nello segnare

"Facciamo fatica a fare gol, è evidente che alla Massese manchi qualcosa. Aspettiamo tempi migliori". Mister Tazzioli analizza così lo 0-0 dei suoi contro il Castelfiorentino United in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per la salvezza. Le zebre sono arrivate spesso sulla linea di fondo, ma i cross sono sempre stati imprecisi: "Abbiamo difficoltà negli ultimi sedici metri – ha sottolineato il tecnico –, Anche oggi io ho provato a fare tutto quello che era nelle mie possibilità, ma non riusciamo a smarcarci e a renderci pericolosi in area. La squadra è stata ordinata, ma abbiamo palesato una lentezza ormai fisiologica".

E nelle prossime sfide la Massese è attesa dalle sfide contro le big del girone: "Io vado sempre in campo con i migliori che ho a disposizione. In questo momento abbiamo delle defezioni, gente che non c’è più e ancora non è stata sostituita. Se non ci sono giocatori di ruolo, uno può studiare qualsiasi soluzione, ma le difficoltà restano. Io cerco di convincere i miei ragazzi che si può giocare anche senza avere tutti i ruoli coperti giocando con velocità e cattiveria. Loro ci hanno provato oggi come sempre e infatti abbiamo attaccato tutta la partita. La cosa più difficile nel calcio è segnare, e noi è proprio lì che fatichiamo".