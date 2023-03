Massa Carrara, vetrina regionale Scaldano i motori i team giovanili

E’ iniziata l’avventura nella fase regionale per le tre formazioni giovanili della Pallavolo Massa Carrara che hanno vinto il titolo di campione territoriale dell’Appenino Toscano. La squadra under 15 guidata da Michele Delvecchio ha debuttato nel migliore dei modi nel girone all’italiana da 8 squadre battendo nettamente all’esordio la Pallavolo Delfino Pescia per 3 a 0.

Questa mattina i giovanissimi biancoblu saranno a Scandicci per affrontare nel secondo turno la Robur Pallavolo. E’ stata inserita in un girone a 8 con la stessa formula la formazione under 17 della Pallavolo Massa Carrara che ha perso il primo incontro disputato alla palestra della Don Milani contro i Lupi Santa Croce (1-3). I ragazzi del coach Nicola Semeraro questo pomeriggio saranno di scena a Sesto Fiorentino contro la Pallavolo Sestese. E’ più avanti nel suo svolgimento, infine, la fase regionale della categoria Under 19. Qui le 8 migliori formazioni della Toscana sono state divise in due raggruppamenti da 4 squadre ciascuno. La squadra apuana allenata da Silvia Angelini è inserita nel gruppo B e fin qui ha ottenuto 6 punti in 4 gare disputate. I massesi si sono imposti nel doppio confronto con il Montebianco Volley vincendo 3 a 0 a Pieve a Nievole e facendo il bis a Massa per 3 a 1. Sono arrivate due sconfitte, entrambe per 3 a 1, dal match interno contro i Lupi Santa Croce e da quello di Grosseto contro l’Invicta Volleyball. Il prossimo impegno per gli apuani è fissato per mercoledì sera a Santa Croce sull’Arno contro i Lupi.

Gianluca Bondielli