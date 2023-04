Marino distratto Capello e Bozhanaj poco concreti

BREZA 5,5. Non può molto sul gol ma dopo rischia un paio di "frittate" da solo. PELAGATTI 5,5. Difficile quantificare la sua responsabilità sul gol. Si ritrova da solo in mezzo a due avversari.

MARINO 5,5. Si perde Pucciarelli sul vantaggio della Vis Pesaro. Dal 46’ Coccia. Si piazza esterno basso a sinistra facendo il suo.

IMPERIALE 6. Si fa attirare troppo dalla palla nell’azione che costa il gol ma nel complesso è affidabile.

GRASSINI 6. Primo tempo confusionario da laterale a tutta fascia. Meglio da terzino. Dal 79’ Frey n.g. Un quarto d’ora senza guizzi.

PALMIERI 5,5. Poco lucido. Dal 61’ Cerretelli 5,5. Si nota solo per l’ammonizione presa. SCHIAVI 5,5. E’ uno dei meno peggio nel primo tempo abulico della squadra ma cala molto alla distanza. Dal 79’ Castigliani 6,5. Conquista subito due punizioni pericolose a ridosso dell’area avversaria. Pimpante e reattivo, conferma quanto di buono mostrato la settimana precedente.

BOZHANAJ 5,5. Meriterebbe la sufficienza perché è il giocatore più pericoloso ma l’errore davanti al portiere è imperdonabile. CICCONI 6. In una prova pur grigia riesce, comunque, a sfornare una palla-gol colossale per Bozhanaj.

ENERGE 5. Non tiene una palla, non azzecca una giocata. Non pervenuto. Dal 54’ Bernardotto 5.5 Sgomita, offre qualche sponda e riesce ad andare al tiro una volta. CAPELLO 5. Manca nelle conclusioni e stavolta anche nella gestione della palla.

DAL CANTO 5.5. Mette i migliori ma i giocatori lo "tradiscono" con un primo tempo impalpabile.