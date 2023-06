Maria Vittoria Botti 14° Assoluta alla Notturna di San Giovanni, Exploit dell'Atletica Alta Toscana

La runner Maria Vittoria Botti ha fatto un bell’exploit a Firenze nella Notturna di San Giovanni. La portacolori dell’Atletica Alta Toscana si è classificata al quattordicesimo posto assoluto tra le donne in questa classica gara internazionale Fidal sulla distanza dei 10 km completata con un tempo di 42’54’’ che ha soddisfatto pienamente il suo coach Roberto Vitaloni. Dal week end sono arrivati altri risultati notevoli per il sodalizio massese. A Retignano di Stazzema, nella gara di corsa in montagna sui 10 km, Giada Brizzi è stata la seconda donna assoluta ad arrivare al traguardo a soli 10’’ dalla vincitrice. Si trattava di un circuito con una parte in asfalto ed un’altra su sterrato molto impegnativo che ha messo a dura prove i partecipanti. La compagna di squadra Emma Vatteroni, che era al debutto in questo tipo di percorsi, ha ottenuto il secondo posto di categoria. In ambito maschile si è confermato in gran forma il "comandante" Mazzino Martinelli, arrivato terzo di categoria, così come il bravo Massimo Bondielli, anche lui terzo di categoria.