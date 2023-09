MARGINONE 2000 vince contro il Mulazzo, Cortesi decisivo

MARGINONE

MARGINONE 2000: Morini, Carmignani, Casali, Lencioni, Carlini, Lavorini, Puccini (78’ Sarti), Piattelli (62’ Ricci), Cortesi (79’ Tognotti), Battistoni, Rotunno (66’ Pagni Gabriele). A disp.: Bolognesi, Conte, Pagni Andrea, Carlini, Del Magro. All. Bendinelli

MULAZZO: Leri, Manenti Santini, Ausili (84’ Luccini), Bertano, Bernieri (69’ De Negri), Rossi (89’ Dell’Amico), Filippi (78’ Cham ), Rossetti, Pettazzoni, Occhipinti. A disp.: Del Rio , Pinzuti, Tamagna. All.: Strata.

Arbitro: Kercaj di Pistoia.

Marcatore: 47’ Cortesi.

Ammoniti: Cortesi, Puccini, Carlini, Ricci.

MARGINONE Vorranno pur dire qualcosa gli anni passati sul palco della Prima categoria. Se non altro in termini di praticità e spregiudicatezza. Qualità che possiede il Marginone, (non in doti eccessive, ma sufficienti), che nelle occasioni importanti sono venute meno alla matricola Mulazzo, battuto al ’Tei’ dopo aver a lungo controllato una partita che avrebbe potuto vincere, che di sicuro meritava di pareggiare ma che alla fine è sfuggita. I lucchesi sullo 0-0 e sul loro vantaggio hanno avuto nel portiere Morini (prodigioso su Occhipinti e Rossetti) il migliore in campo. Ha deciso il match Cortesi che da azione viziata per tocco di mano ha infilato di testa Leri. All’11’ bel tiro di Filippi parato da Morini, al 17’ palo dei lunigianesi con Rossetti, alla mezzora ghiotta occasione di Rossi di poco a lato. Poi Occhipinti e Rossetti ipnotizzati da Moretti.

