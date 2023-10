Maliseti Seano sconfitto dal San Marco Avenza: 2-0 il risultato finale.

maliseti seano

san marco avenza

MALISETI SEANO: Mardale, Menichetti, Peschi, Badiani, Bambini, Cavalieri, Breschi, Picchianti, Tumminaro, Rudalli, Del Bianco. A disp. Corradi, Kouadio, Aiazzi, Campani, Paoli, Perillo, Robi, Shiqeri, Llana. All. Carovani.

SAN MARCO AVENZA: Tognoni, Lattanzi, Franzoni, Cucurnia, Zuccarelli, Dell’Amico, Conti, Aliboni, Donati, Smecca, Shqypi. A disp. Baldini, Cacciatori, Raffo, Giannoccari, Mancini, Maggiore, Vicari, Ratti, Cecchinelli. All. Alessi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 9’ Donati, 82’ Maggiore.

Note: 53’ espulso Smecca.

CARRARA - Vince ancora il San Marco Avenza e stavolta lo fa superando a domicilio il Maliseti Seano con un secco 2-0 e portandosi a quota 7 punti (appena fuori dalla zona play out). Parte subito male la partita dei pratesi, che vanno sotto al 9’: rinvio lungo del portiere Tognoni, la palla rimbalza e Donati anticipa il difensore, portando in vantaggio gli ospiti. Il San Marco Avenza poi gestisce agevolmente il vantaggio, senza concedere niente ai padroni di casa. Si va al riposo con il Maliseti Seano sotto di una rete. Ad inizio ripresa Smecca commette un fallo a centrocampo su Badiani e viene espulso dal direttore di gara (forse fin troppo fiscale nell’occasione).

Potrebbe essere l’episodio che rimette in carreggiata gli amaranto, ma nei minuti successivi, malgrado gli sforzi profusi dai ragazzi di mister Carovani, non si registrano pericoli dalle parti di Tognoni. Nel finale, anzi, è il San Marco Avenza che trova anche il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il bel colpo di testa di Maggiore, che chiude anzitempo il match e regala tre punti ai suoi che risultano fondamentali per iniziare a risalire la china.

L.M.